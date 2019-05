LA FRANCIA E IL CASO BELLAMY

In Francia, il sessismo sembra essere uscito dai programmi elettorali. Almeno da quelli ufficiali dell'estrema destra con ambizioni di governo. Da quando Marine Le Pen ha preso in mano il Front National conducendolo a un cambiamento che ha portato persino al cambio di nome in Rassemblement National, il partito ha cambiato look e linguaggio, mantenendo certamente un forte carattere xenofobico ma ammorbidendosi sulle questioni di genere. In particolar modo sull'aborto, a cui Marine Le Pen non si è mai veramente opposta, considerandolo prima come un diritto consolidato, poi come un qualcosa di cui non abusare ma comunque lecito, e infine cancellandolo completamente dai programmi del suo partito, intuendo probabilmente il potenziale divisivo del tema nella sua base elettorale. In compenso, a levarsi come voce anti-abortista in questa campagna per le Europee, ci ha pensato il capolista dei Repubblicani, François-Xavier Bellamy. Le posizioni personali del filosofo francese sull'interruzione volontaria di gravidanza hanno creato non pochi problemi all'interno del partito gollista, hanno portato alle dimissioni dal gruppo politico della sindaca di Morlaix Agnès Le Brun e dell'ex deputata Marie-Jo Zimmermann.