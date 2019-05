Il maxi cartellone affisso a Roma contro l'aborto

Il maxi cartellone anti-aborto affisso a Roma

Ennesimo attacco alla 194 nella Capitale. L'associazione Pro Vita su Facebook: «In via Tiburtina il più grande manifesto pro life d'Italia. Ci battiamo per la vita, non ci fermeranno».

Ennesimo attacco alla 194 nella Capitale. L'associazione Pro Vita su Facebook: «In via Tiburtina il più grande manifesto pro life d'Italia». «Noi ci battiamo per la vita di tutti. Non ci fermeranno»