Come sappiamo dalla Camera è arrivato lo stop all'emendamento del Partito democratico alla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali, sottoscritta dalle opposizioni, di abbassare l'Iva sugli assorbenti al 5%. Una decisione che ha scatenato le reazioni delle associazioni femministe e di tutta la minoranza. Per fortuna però che il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Francesco D'Uva ha preso a cuore la questione e alla trasmissione di La7 Omnibus ha spiegato intanto il motivo per cui non è stato possibile procedere con la riduzione dell'Iva su questo tipo di prodotti («non c’era la copertura finanziaria in quel provvedimento). Ma soprattutto si è premurato di chiarire la motivazione etica dietro la scelta: «Noi siamo anche per l’ambiente, non siamo a favore degli assorbenti usa e getta». Essendo D'Uva un signore pragmatico, però è anche entrato nel merito della questione fornendo a tutte le elettrici una soluzione total green: «Ci sono delle possibilità non inquinanti, come le coppette mestruali e i pannolini lavabili».