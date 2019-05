Domenica 26 maggio si vota per il rinnovo del parlamento europeo, un test politico il cui esito rappresenta un vero e proprio termometro di gradimento per le forze di governo e opposizione del nostro Paese. Ma se i leader devono aspettare il 27 maggio prima di tirare le somme, è già possibile fare un primo bilancio: quello della parità di genere, tradotto in candidature femminili più o meno numerose e di rilievo.

QUOTE ROSA OBBLIGATORIE

Nonostante la strada per la vera uguaglianza sia ancora lunga, l’Unione Europea è un’istituzione che più di altre dimostra di avere a cuore questo tema, visto che attualmente circa il 36% dei deputati è di sesso femminile, percentuale che arriva a 40 se si parla della rappresentanza italiana. All’appuntamento imminente con le urne, per eleggere i 73 o 76 esponenti di cui l’Italia ha diritto, a seconda dell’epilogo del caso Brexit, ogni partito ha stilato una lista di candidati suddivisi in cinque circoscrizioni (Italia Nord Occidentale, Nord Orientale, Centro, Sud e isole). Il sistema elettorale è un proporzionale puro con sbarramento al 4% e nel 2019 presenta una novità che riguarda proprio le donne visto che, per la prima volta, ogni schieramento è stato obbligato a candidarne almeno la metà del totale e a inserirne una nei primi due posti di ogni circoscrizione. Quante e quali sono quindi, quelle in lizza per un posto all’Europarlamento?

NEL M5S E IN EUROPA VERDE I CAPILISTA SONO DONNE

Movimento 5 Stelle ed Europa Verde sono le forze che hanno deciso di darci maggiore spazio, almeno inizialmente, schierando le donne in prima fila in tutte le circoscrizioni. Se la scelta degli altri candidati grillini è stata come sempre affidata alla piattaforma Rousseau, ai capilista ha pensato direttamente Luigi Di Maio, facendo ricadere la scelta su cinque donne ritenute «l’eccellenza della società civile». Si tratta di Maria Angela Danzì, segretaria e direttrice generale dei comuni di Genova e Novara e della provincia di Varese; Sabrina Pignedoli, giornalista d'inchiesta; Daniela Rondinelli, componente del Gabinetto di Presidenza del Comitato economico e sociale europeo; Chiara Maria Gemma, professoressa associata in didattica e pedagogia speciale all'università di Bari e Alessandra Todde, amministratore delegato di Olidata. Anche Europa Verde, nata dalla fusione tra Verdi e Possibile con l’obiettivo di portare avanti una politica femminista e ambientalista, ha scelto cinque capilista donna: Elena Grandi, vicepresidente del municipio I di Milano e assessore al verde; Silvia Zamboni, giornalista specializzata in ambiente, sviluppo sostenibile e green economy; Annalisa Corrado, ingegnere meccanico che lavora su fonti rinnovabili; Eliana Baldo, avvocato di parte civile nel processo sul disastro ambientale provocato dall'Ilva e Nadia Spallitta, insegnante e avvocato. Tra le candidate note spicca anche la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone (qui la nostra intervista sulla sua corsa alle Europee).