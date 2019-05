Il cammino dell'Unione europea verso la parità di genere è ancora lungo. Solo il 37% dei membri del parlamento attuale è donna e alle ultime elezioni, quelle del 2014, appena il 40,7% dell'elettorato femminile si è recato alle urne, contro il 45% di quello maschile. C'è una scarsa rappresentanza favorita anche da una scarsa partecipazione, anche se probabilmente si tratta di una relazione di causa-effetto biunivoca, e questo non può far altro che creare una scollatura tra gli interessi femministi e le politiche dell'Ue.

DIVERSE LOBBY IMPEGNATE SUL FRONTE

Le elezioni in programma domenica 26 maggio per rinnovare il parlamento europeo sono certamente un'occasione per cercare un'inversione di tendenza necessaria, imprimere un'accelerata a un processo di cambiamento che finora è rimasto lento e lacunoso. Diverse sono le lobby femministe che si stanno adoperando con campagne mirate per portare avanti gli interessi di genere. La campagna #FEM_EU, lanciata nell'ottobre del 2018, ha per esempio lo scopo dichiarato di collocare i diritti delle donne al centro delle politiche europee e di spingere per un'agenda femminista che sia prioritaria. La piattaforma aperta Young Feminist Europe ha lanciato la campagna #HerEurope per creare una sorta di programma femminista partecipato per un'Europa dei diritti. La European Women's Lobby punta a raggiungere la parità di rappresentanza all'interno del parlamento europeo, della Commissione e tra gli incarichi di maggior rilievo nell'Unione attraverso la campagna 50/50: Women for Europe – Europe for Women. In Italia, la proposta più netta è quella della lista femminista di Beatrice Brignone, segretaria di Possibile, ma dove si collocano i partiti europei all'interno di questo discorso?

LE IDEE PARITARIE DEL CANDIDATO TIMMERMANS

Frans Timmermans, membro del Partito laburista olandese, già ministro per gli Affari europei e ministro degli Esteri in patria, è un uomo ma ha un programma decisamente femminista. Timmermans è vicepresidente della Commissione europea e ora punta a succedere a Jean-Claude Juncker alla presidenza. Il suo programma prevede una strategia di parità di genere europea che punti al superamento delle disparità pensionistiche e salariali, che combatta la violenza di genere e le molestie sessuali, e garantisca i diritti sessuali e riproduttivi di tutti. In un tweet pubblicato a dicembre ha dichiarato: «Non posso essere un candidato donna, ma posso offrirvi un candidato femminista».