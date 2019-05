COSA È STATO FATTO NELL'ULTIMA LEGISLATURA

PERCHÉ I PADRI FACCIANO I PADRI: NUOVE NORME PER IL CONGEDO

Notizia fresca. A pochi giorni dal rinnovo del Parlamento, l'Ue imbocca la strada della conciliazione, perché la responsabilità dei figli e l'organizzazione familiare siano nelle mani di entrambi i partner. Entro tre anni, gli Stati membri dovranno dunque adeguarsi, stabilendo dieci giorni di congedo per i neo-papà. Poi? Cambieranno le regole del congedo parentale. Oggi in Italia è fino a cinque mesi per le madri, fino a cinque per i padri: con la clausola di non superare gli 11 totali. Come ovvio, il periodo a casa a stipendio ridotto è sempre stato a carico della donna, a causa di buste paghe meno fiorenti. La nuova direttiva europea introduce dunque due mesi per i papà, non cedibili alle compagne. L'obiettivo è chiaro: incoraggiare gli uomini a partecipare al lavoro di cura, favorendo l’occupazione delle madri.

GENDER PAY GAP: LONTANI DAL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONCRETI

Il gender pay gap è nel mirino nelle istituzioni europee da tempi immemori: le prime direttive comunitarie risalgono agli Anni '70. Purtroppo, però, la parità salariale è ancora un tasto dolente. Molto dolente. Le istituzioni europee sono dunque approdate al Piano di Azione 2017-2019 sul contrasto al divario retributivo di genere, con una serie di assi d'azione per affrontare la segregazione sul mercato del lavoro, l’esistenza di stereotipi e la scarsa trasparenza lato salariale. I risultati sono discutibili: circa 2/3 dei manager europei sono (ancora) uomini e guadagnano in media il 23% in più, solo a titolo di esempio. Anche sul fronte della piena occupazione femminile vi è da marciare, sebbene l’Europa abbia fissato prima al 70 e poi al 75% l’obiettivo. L’Italia è ancora al 47%. La media europea è al 60. Buoni, comunque, i vari programmi per il miglioramento delle competenze, lodevoli le opportunità di accesso a finanziamenti per avviare e far crescere un’impresa compresi nel Fondo Sociale Europeo (FSE). L’ultimo lancio è stato l'European Network for Women in Digital, per incoraggiare la presenza femminile nel settore tecnologico. Ancora, Orizzonte 2020, per sostenere le organizzazioni di ricerca e le università nell’attuazione dei piani per la parità di genere. Attenzione, però: ci sono ambiti, come il lavoro, in cui le istituzioni sovranazionali non possono intervenire direttamente, se non stabilendo direzioni che ogni singolo Stato membro dovrebbe poi seguire. Un'occasione mancata: si stima che il divario occupazionale costi all'Ue, ogni anno, 370 miliardi di euro.

IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE A LIVELLO GLOBALE

La mattanza delle donne sembra non avere fine: circa un terzo delle cittadine d'Europa è stata vittima di molestie sin dall'età dei 15 anni. Online, verbali e fisiche. Numeri a parte, la condanna da parte delle istituzioni è stata sempre (abbastanza) puntuale. In primis, con la Convenzione di Istanbul, l'Ue ha emanato il primo quadro giuridico internazionale sul tema, invitando i membri a lavorare sodo su prevenzione, protezione e punizioni. L’eliminazione della violenza è anche al centro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Uno tra i tanti strumenti operativi? La campagna «NON.NO.NEIN – Say no! Stop violence against women», grazie alla quale sono stati elargiti dal 2016 alla fine dello scorso anno 15 milioni di euro in finanziamenti agli Stati membri. Si aggiunge l’iniziativa Spotlight, in partenariato globale con le Nazioni Unite, con una serie di piani di azione modulati in funzione delle varie specificità geografiche per colmare le lacune legislative, rafforzare le istituzioni, promuovere atteggiamenti di genere equi ed erogare servizi per le sopravvissute e indennizzi per le vittime di violenza e le loro famiglie. L'Ue mette del suo: 500 milioni di euro, dal 2017 al 2023. Una menzione speciale al Piano d'azione dell'Ue sulla parità di genere, con il desiderio di integrare nell'85% di tutte le iniziative Ue la dimensione dell'equità. Purtroppo, però, si tratta di un semplice working document, un documento di lavoro di rango istituzionale inferiore, differente dalla Strategia, di cui eravamo dotati fino al 2015.