Di Maio: «Un miliardo per famiglie e madri»

AIUTI A CHI HA FIGLI E SCONTI SUI PANNOLINI

Di Maio spiega che «il miliardo che vogliamo destinare alle famiglie c’è veramente, non è uno spot. È il miliardo recuperato dal reddito di cittadinanza, proprio come avevamo previsto e ora stiamo lavorando per metterlo nero su bianco su un decreto legge, visto il carattere emergenziale della misura». Gli interventi riguarderanno il dimezzamento delle rette degli asili nido; sconti sui pannolini e sulla baby sitter; soldi a chi fa figli, con la proposta di dare ai genitori un assegno unico mensile». Ma non basta. Secondo il vicepremier bisogna lavorare per ridurre il gender pay gap, «cioè la disparità salariale tra uomo e donna» che «in Italia è altissima» e per cambiare una concezione del ruolo delle donne nella società che nel nostro Paese è ancora «tradizionale» e una «cultura aziendale maschile». «Le donne», prosegue Di Maio, «sono infatti spesso penalizzate in termini di promozioni e bonus a causa delle loro assenze per far fronte alle responsabilità familiari e bisogna cambiare rotta. Insomma, bisogna rivedere il sistema di welfare e occorre: incentivare le aziende ad assumere donne attraverso l’introduzione di sgravi contributivi; detassare i redditi da lavoro femminile; congedo parentale per il padre della stessa durata di quello della madre; proroga opzione donna: mandare in pensione le donne permette di creare quella staffetta generazionale di cui abbiamo sempre parlato. Al momento oltre 11 mila donne hanno avuto l’opportunità di andare in pensione. La proposta dovrebbe essere prorogata».