Nel 1967, mentre si trovava ad Atene per documentare per Paese Sera l'ascesa del regime dei Colonnelli, venne arrestata ed espulsa dalla Grecia. Ma quello tra l'ex giornalista del Manifesto Luciana Castellina e il Paese che fu culla della civiltà europea è un legame ancora forte, fondato sugli ideali del comunismo che ha conosciuto appena maggiorenne e che non ha mai rinnegato. Ora che ha 90 anni e il Pci non c'è più, ci ha pensato Alexis Tsipras a chiamarla per offrirle una candidatura al parlamento europeo. Lei, che è già stata quattro volte deputata della Repubblica e altrettante volte si è seduta tra i banchi di Strasburgo, ha accettato. «Ma è una candidatura simbolica, non ho alcuna intenzione di entrare nel parlamento», ha spiegato a LetteraDonna. «Ci sono stata per 20 anni e a 90 non mi sembra carino ritornarci». Eppure sulla strada che dovrebbe prendere l'Unione europea ha le idee chiarissime.

DOMANDA: Cosa l'ha convinta a tentare questa nuova avventura?

RISPOSTA: È stato un invito che mi è venuto da Tsipras per testimoniare la solidarietà che la sinistra italiana ha dato alle battaglie così difficili che la Grecia ha dovuto sostenere. Ho pensato che fosse una bella idea e mi sono sentita onorata.

Lei ha un legame speciale con la Grecia.

Sì, anche per questo quando si è cercata una presenza italiana in lista la scelta è caduta più facilmente su di me. Sono molto legata al Paese da quando l'ho cominciato a frequentare come giornalista, poi ho mantenuto rapporti politici con chi ha dato vita a Syriza.

La sua storia politica è molto lunga ed estremamente coerente. Cosa l'ha portata ad avvicinarsi al comunismo?

Mi ha fatto scoprire il mondo, dall'Indonesia a Tor Pignattara. Mi ha fatto scoprire che era molto più grande e complesso di come lo avevo percepito nel ghetto del mio quartiere Parioli. Direi che è già abbastanza.

Il comunismo è morto?

No. Bisogna capire cosa si intende per comunismo. Marx non ha mai definito come avrebbe dovuto essere una società comunista, parlava di “rimozione” dello stato delle cose per rendere l'uomo libero e uguale.

E c'è ancora bisogno di combattere per libertà e uguaglianza?

Direi che non le ha messe insieme ancora nessuno, nemmeno la rivoluzione francese o sovietica: la prima ha raggiunto la libertà senza uguaglianza, la seconda l'uguaglianza senza libertà.

La sinistra in Italia non se la passa benissimo, però.

Ha avuto una grande sconfitta e sono state fatte cose che hanno contribuito ad assassinarla, a partire dallo scioglimento del Pci.



Tutto è cominciato là?

Nell'89 il Partito comunista italiano aveva ancora quasi 2 milioni di iscritti, si è dispersa una grande forza morale, politica culturale. Tutto si è frantumato. Il problema ora non è che la sinistra non sta al governo, ma che ha perduto la società.

Cosa è la sinistra oggi?

Sinistra è una parola vaga, faccio fatica a considerare il Pd un partito di sinistra, mi sembra più un po' un guazzabuglio di centro. Così chi si identificava con la sinistra si è ritrovato abbandonato da politiche come il jobs act. Si è creato un disorientamento che ci vorrà molto tempo per superare.

Una sorta di crisi di identità, insomma.

La sinistra non è stata in grado di rappresentare il lavoro anche perché il lavoro è stato frantumato dal precariato e da contratti a nero. Si sono distrutte garanzie conquistate con fatica e anni di lotta.

​Molti dicono che la sinistra si occupa troppo di diritti civili e migranti e troppo poco dei lavoratori.

Ma quella dei migranti non è mica una questione marginale. Occuparsi di immigrati non è una distrazione: il rispetto dell'umanità fa parte dei valori fondanti della sinistra. La situazione è drammatica, si tratta di decidere se farli affogare o no. Difficile decidere di farli affogare o rimandarli in Libia come coi decreti Minniti, non è sinistra quella.

E l'Europa come sta?

Siamo in una pessima situazione perché la crisi che è nata nel 2008 ha fatto scoppiare tutte le contraddizioni. Difficile mantenere una unità quando le due velocità delle economie europee sono così diverse.