L'ultima è una 12enne. A Vigevano, nel Pavese, ha assistito all'uccisione della madre a opera del padre, che non accettava la fine del rapporto e poi si è suicidiato. La bambina era in casa al momento della tragedia e ha telefonato a un parente, che poi ha dato l'allarme. Che ne sarà di lei, ma anche dei protagonisti di casi meno gravi del suo? In Italia ora esiste una nuova proposta di legge proprio per tutelare i figli minori delle vittime di femminicidio.

ATTUALMENTE ESISTE LA LEGGE N.4 DELL'11 GENNAIO 2018

L'ha presentata Fratelli d'Italia e riguarda tutti i «reati di violenza domestica e di genere commessi in ambito familiare o in relazioni di convivenza». L'iniziativa, hanno spiegato dal partito di Giorgia Meloni, vuole dare una risposta concreta ai femminicidi e «colmare una lacuna del nostro ordinamento anche in presenza della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018», cioè quella sugli orfani da crimini domestici. Cosa dice quella norma? Si occupa dei figli minorenni e anche dei maggiorenni economicamente non autosufficienti che hanno subito la perdita di un genitore a seguito di omicidio del coniuge, anche separato o divorziato, pure se l’unione civile è cessata. Tra le misure previste ci sono per esempio l’accesso gratuito ai servizi di assistenza medica e psicologica, l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica e la facoltà di cambiare il cognome.

IN PASSATO TAGLI AL FONDO PER GLI ORFANI E SENTENZE CONTROVERSE

Però a questo fondo per gli orfani sono stati disposti dei tagli, motivo per cui secondo Fratelli d'Italia serve una nuova normativa. Anche alla luce della «recente sentenza della Corte di Appello di Messina che ha annullato il risarcimento riconosciuto ai tre figli minorenni di Marianna Manduca», una donna uccisa dal marito nel 2007. A fine 2018 Mara Carfagna di Forza Italia aveva presentato un emendamento alla legge di bilancio con cui si sarebbe potuto istituire un fondo da 10 milioni per i figli delle vittime. Ma la maggioranza l'ha bocciato.