Nel documentario dal titolo Knock Down the House (abbattere la Camera), Alexandria ricorda la campagna elettorale grazie a cui a 29 anni è diventata la più giovane congressista nella storia degli Stati Uniti. La mattina raccoglieva le firme per la sua candidatura. La sera, lavorava in un ristorante. E dire che «la gente non considera quello della cameriera un lavoro vero», sottolinea oggi. Eppure è stato un training fondamentale per la sua futura carriera politica. Correndo a servire tra i tavoli e tenendo i piatti in equilibrio spiega di essersi abituata «a stare 18 ore al giorno in piedi, alle conversazioni animate, alle persone che cercano di farmi stare male». A dire il vero, fin da ragazza Alexandria primeggiava. Alla High School ottenne un secondo premio alla Intel International Science and Engineering Fair con una ricerca sull’effetto degli antiossidanti sul ciclo di vita di un verme e come premiio fu dato il suo nome a un piccolo asteroide. Destinataria di varie borse di studio, lavorò poi con il senatore Ted Kennedy, e nella campagna di Bernie Sanders.