Uno stupro di gruppo si è consumato in un circolo privato di Viterbo, dove gli autori del reato avevano in quel momento l'uso esclusivo. E la polizia di Stato ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani viterbesi responsabili di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un'italiana di 36 anni. Uno dei due arrestati è un consigliere comunale di soli 19 anni, eletto con Casapound in un comune del viterbese, Vallerano. Si chiama Francesco Chiricozzi ed è finito in manette insieme a un altro militante del movimento di estrema destra, Marco Licci di 21 anni. La terribile vicenda risale al 12 aprile: il ragazzo, assieme al complice poco più giovane di lui, avrebbe abusato della donna dopo averla fatta ubriacare all'interno del circolo. Nei giorni successivi la vittima ha sporto denuncia. E a inchiodare i due uomini sono stati i video con le immagini della violenza ripresi con un telefonino. Gianluca Iannone, presidente di Casapound Italia, raggiunto dall'Ansa ha dichiarato: «Per noi è un atto infame. Ribadisco, le persone nel frattempo sono espulse. Casapound non si è mai macchiata di reati relativi a violenze sessuali che abbiamo sempre condannato e mai avallato». In attesa che la giustizia accerti la verità dei fatti, Casapound «ha deciso di espellere in via cautelativa i due militanti del Movimento arrestati nel viterbese per violenza sessuale, vista la gravità delle accuse contestate»: lo fa sapere il presidente del partito annunciando che «domani Francesco Chiricozzi formalizzerà le sue dimissioni da consigliere comunale».

DI MAIO: «MI AUGURO RESTINO 30 ANNI IN PRIGIONE»

Il vicepremier Luigi Di Maio ha condannato fermamente la violenza auspicando una pena certa e pesante per i due aguzzini: «Quanto accaduto a Viterbo è scioccante. I balordi che hanno violentato questa ragazza la pagheranno cara. Se quanto riporta la stampa in queste ore corrisponde al vero mi auguro si facciano 30 anni di galera. La mia vicinanza e tutto il sostegno possibile alla donna e alla sua famiglia». Vicinanza alla vittima anche da parte della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che però come Di Maio ha definito balordi gli stupratori, rischiando di minimizzare la gravità del fatto: «È vergognoso e la pagheranno cara i balordi che hanno abusato della giovane 36enne a Viterbo. Dalle prime notizie sembra che la ragazza sia stata colpita, picchiata e poi dopo aver perso i sensi violentata. È sconvolgente. E sembra che nello stupro sia coinvolto anche un consigliere comunale eletto con Casapound. Ditemi voi se queste non sono delle bestie!», ha scritto su Facebook. «Giunga il mio abbraccio e la mia vicinanza di donna e di Ministro alla ragazza e alla sua famiglia, in queste ore delicate e difficilissime».

SALVINI: «SERVE LEGGE SULLA CASTRAZIONE CHIMICA»

Mentre Matteo Salvini è tornato all'attacco con la promozione della castrazione chimica: «Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura», ha dichiarato il ministro. «Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza è che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o anziani, vanno puniti e curati».

PD LAZIO: «CASAPUND PRODUCE VIOLENZA E SOPRAFFAZIONE»

Il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, si è detto scioccato per quello che è successo, parlando di «crimine aberrante, di fronte al quale è necessario mettere in campo ogni strumento di assistenza». «Di fronte a crimini di questo tipo, e nel rispetto comunque dei diritti dei due giovani arrestati che appartengono a Casapound - aggiunge - la priorità è la vittima, la famiglia e la comunità di Viterbo che è ferita e sgomenta davanti a questo crimine. Tuttavia, i vertici del governo, Salvini, Di Maio e la maggioranza mettano al bando un'organizzazione para fascista come Casapound», conclude Astorre, «che produce una cultura basata sulla violenza, la xenofobia e la sopraffazione».