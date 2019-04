In Spagna il partito socialista ha vinto le elezioni. Il Psoe guidato da Pedro Sanchez è uscito dalle urne come primo partito e segna anche una certa distanza dal Partido Popular che segue ma con la metà dei seggi, registrando un tracollo senza precedenti. Di storico c'è anche l'ingresso in parlamento dell'estrema destra con Vox che ottiene 24 seggi, oltre all'affluenza record che supera il 75,7%. Ma non solo: storico è anche un altro dato, e riguarda la rappresentanza femminile: con 164 deputate su 350 (26 in più della scorsa legislatura), quello eletto domenica è il parlamento spagnolo con il maggior numero di donne della sua storia, pari al 46,8% degli eletti (ricordiamo che nell'esecutivo di Sanchez nel 2018 erano state nominate 11 donne su 17, e tutte ricoprivano ruoli chiave): questo numeri rendono la Spagna uno dei Paesi in Europa con la percentuale maggiore di donne in Parlamento: in Finlandia le donne occupano il 42 per cento dei seggi, in Norvegia il 41, in Danimarca il 37.

SOCIALISTI E DEPUTATI HANNO PIÙ DONNE IN SQUADRA

I media spagnoli sottolineano che si tratta del risultato delle quinte elezioni politiche dopo l'entrata in vigore nel 2007 della legge sulle quote rosa, secondo cui nelle candidature la rappresentanza dei due sessi non può essere inferiore al 40% o superare il 60%. Inoltre, i primi due partiti, socialisti e popolari, hanno più deputate che deputati. Il Psoe, vincitore della tornata elettorale, è primo anche per rappresentanza femminile con 64 donne su 123 deputati, pari al 52%. Seguito dal Partito popolare con 34 deputate su 66, cioè il 51,5%.