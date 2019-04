Alle Europee è in corsa nelle liste Pd - Siamo Europei anche una mamma, incinta del secondo figlio all'ottavo mese di gravidanza. A lei ha rivolto un saluto particolare Nicola Zingaretti, durate la presentazione dei candidati. Alessia Centioni, candidata nella circoscrizione centrale, ha 33 anni, è già mamma di una bambina di nome Aurelia: «Tutti mi chiedono chi me lo abbia fatto fare a candidarmi a poche settimane dal parto, io lo sto facendo perché credo nell'Europa e temo che un'eventuale vittoria dei sovranisti verrebbe pagata a caro prezzo da tutti i cittadini europei, come già accade in Italia, dove dalle promesse dell'abolizione della povertà, siamo passati all'aumento dell'Iva e alla benzina a due euro, e come è accaduto nel Regno Unito».

DA DIECI ANNI IN PARLAMENTO UE

Alessia Centioni, laureata in Scienze politiche alla Sapienza di Roma e in studi europei all'Universitè Libre di Bruxelles, da dieci anni vive nella Capitale belga e lavora al Parlamento Europeo: «Conosco molto bene la macchina di Bruxelles, so come funziona e che cosa può fare per i cittadini italiani; cosa che troppo spesso non viene raccontata in maniera adeguata. Inoltre gli errori che vengono imputati all'Europa sono in realtà spesso responsabilità degli Stati nazionali», sostiene.

IL GENDER GAP E L'ASSOCIAZIONE EWA

Un altro tema a cui Centioni tiene molto sono le parità opportunità: «Immagino un'Europa che sia motore dell'azzeramento delle diseguaglianze tra uomini e donne, ad iniziare dal gap salariale: se un uomo e una donna fanno lo stesso lavoro devono ricevere lo stesso stipendio. Sono temi che da anni porto avanti con l'associazione che ho fondato European Women Alliance, Ewa» (si tratta dell'associazione no profit nata dall'impegno di un gruppo di donne europee, ndr). Su Twitter si definisce «femminista».