Incredredibile ma vero: gli Stati Uniti minacciano di porre il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu volta a combattere l'uso dello stupro come arma di guerra. La risoluzione promuove l'assistenza alla «salute riproduttiva» delle donne, ma, riferiscono fonti diplomatiche europee, l'Amministrazione americana si oppone perché ritiene che questa contenga un riferimento al diritto ad abortire per le vittime di violenza. Lo racconta il Guardian in eslusiva. Martedì è prevista una riunione del Consiglio di Sicurezza sul tema con il segretario generale Antonio Guterres, la premio Nobel per la pace Nadia Murad, e l'avvocata e attivista Amal Clooney. Ma Pramila Patten, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le violenze sessuali in guerra, ha detto al Guardian che la risoluzione non potrà essere adottata martedì a causa della minaccia del veto degli Stati Uniti. Dalla bozza, elaborata dalla Germania, era già stato eliminato uno dei suoi elementi più importanti, ovvero la parte relativa alla creazione di un nuovo organismo di monitoraggio formale della violenza sessuale in guerra perché Usa, Russia e Cina si sono dichiarati contrari a questa novità.

LA LINEA DURA DELL'AMMINISTRAZIONE TRUMP

Tuttavia, nonostante la versione più 'soft', Washington minaccia di porre il veto, perché il linguaggio utilizzato riconosce il diritto delle vittime ad abortire e di conseguenza si pone in opposizione rispetto alle politiche adottate in patria dall'amministrazione Trump, che negli ultimi mesi ha scelto una linea dura, rifiutandosi di accettare qualsiasi documento delle Nazioni Unite che si riferisca alla salute sessuale o riproduttiva, sulla base del fatto che questo implichi il sostegno all'aborto. Si è anche opposto all'uso della parola «gender», considerandola una copertura per la promozione liberale dei diritti dei transgender.