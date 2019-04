Il leghista Simone Pillon vuole l'aborto vietato come in Argentina

«Stop all'aborto: l'Italia seguirà l'Argentina»

Il senatore del Carroccio: «Per ora non ci sono i numeri per cambiare la legge 194, ma ci arriveremo. Sosteniamo la maternità o ci estingueremo come italiani».

Il senatore della Lega Simone Pillon ha parlato della 194 in un'intervista alla Stampa: «Per ora non ci sono i numeri per cambiare la legge, ma ci arriveremo. Sosteniamo la maternità o ci estingueremo come italiani».