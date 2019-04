DOMANDA. In che senso?

RISPOSTA. Se si parla di lavoro non si può farlo in modo neutro ma si deve tenere ben presente l’impatto delle difficoltà femminile nell’accesso e permanenza all’ambiente professionale. Stessa cosa se si analizzano ad esempio povertà o religione, dove il conto più alto spetta sempre a noi. In qualunque situazione lo svantaggio maggiore cade sempre sulle stesse spalle e non è casuale che l’articolo 3 della Costituzione che parla dell’uguaglianza dei cittadini si soffermi prima di tutto sulla discriminazione di sesso.

Una visione di politica di genere che la appassiona da sempre.

Sì, fin da quando, una quarantina di anni fa, ho iniziato a fare la sindacalista. Ho sempre affrontato le questioni cercando di capire quanto potessero incidere su uomini e donne, lavorando di conseguenza per il superamento il costante gender gap. Oggi nulla è cambiato, per questo mi piacerebbe che presso la presidenza del Consiglio si attivasse un osservatorio per misurare l’impatto di questo fenomeno su ogni azione promossa.

Quelli elencati dal Manifesto dovrebbero essere obiettivi condivisi da tutte le donne, a prescindere dall’appartenenza politica.

Sì, battaglie simili si vincono solo se portate avanti trasversalmente, come fecero le poche madri costituenti che, pur venendo da partiti diversi ed esprimendo storie e vissuti agli antipodi, furono in grado di mettere da parte i personalismi e lavorare insieme nel nome del bene comune. Quella femminile non è una categoria quindi è normale agire e pensare in modo differenze ma su alcuni temi il fronte comune dovrebbe essere scontato.

Ma nel nostro Paese questo non succede.

Purtroppo. E lo testimonia la bagarre che ha preceduto l’approvazione dell’emendamento sul Revenge porn (qui la nostra intervista a Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, ndr). Abbiamo provato a coinvolgere in questo progetto esponenti di centro destra solitamente sensibili alla causa ma salvo casi rarissimi le logiche di partito hanno avuto la meglio.

Anche gli uomini devono essere coinvolti.

Certamente, non credo nelle contrapposizione ma nella condivisione di diritti, doveri e responsabilità familiari, lavorative e politico-istituzionali.

Come giudica idee e azioni del governo giallo-verde per quanto riguarda la condizione femminile?

Come l’espressione di una regressione totale già evidente dall’uso continuo di un termine che non esiste più da decenni come famiglia naturale. Basterebbe ciò per rendersi conto della divisione dei ruoli che si vuole continuare a perpetuare e della conseguente subalternità di un sesso rispetto all’altro. Siamo stati travolti da un’onda di conservatorismo che dagli Stati Uniti è giunta in Italia con le modalità tipiche di una Nazione che mette sul piedistallo le donne nei 9 mesi di gestazione salvo poi lasciarle sole un minuto dopo il parto, colpevolizza chi non vuole figli e ai colloqui lavorativi chiede alle ragazze se hanno bambini o intendono averne in futuro. Domande che ovviamente nessun ragazzo si sente mai rivolgere. Per questo, nonostante sia convinta che chi la pensi così sia una minoranza rumorosa, credo sia fondamentale insistere sull’obbligo di paternità perché è da lì che si iniziano a rompere certi schemi.

Tante volte però sono le donne stesse a non farlo.

Sì, ma dipende tutto da noi. È il momento di avere coraggio e credo che il clima più ampio che si respira in Europa e il confronto con Paesi differenti possa determinare quello slancio decisivo che in Italia fino ad ora è mancato.