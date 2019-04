È entrata nel vivo la discussione sul disegno di legge Pillon sull'affido condiviso nella commissione Giustizia del Senato, che continuerà mercoledì dalle 10. L'ha deciso l'ufficio di presidenza, dopo la richiesta avanzata dalla maggioranza di passare dalla sede redigente a quella referente (che comporta appunto la discussione). Sospesa per un po' la seduta, alla ripresa il presidente della commissione Andrea Ostellari ha avviato la discussione e nel frattempo si è impegnato a verificare se è disponibile già martedì, un'aula più grande, come è stato chiesto dal Pd vista la volontà, annunciata in una conferenza stampa prima della commissione, di far iscrivere a parlare tutti i 52 senatori del gruppo, una sorta di maratona come protesta al ddl e in particolare per chiederne il ritiro. Anche il passaggio dalla redigente alla referente era una delle iniziative previste dai dem per opporsi al provvedimento ma all'avvio della seduta sono stati anticipati dalla maggioranza. Il passaggio comporta un contingentamento dei tempi: per la discussione ogni senatore ha a disposizione dieci minuti di tempo.

IL PRESIDIO DAVANTI A MONTECITORIO

Intanto, davanti a Montecitorio c'è il presidio lanciato da numerose organizzazioni di donne e centri antiviolenza: le attiviste hanno srotolato due striscioni di 50 metri l'uno, con i nomi dei primi 150 mila firmatari della petizione su Change.org che chiede il ritiro del controverso ddl.