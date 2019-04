Forse l'annuncio del ritiro del tanto contestato ddl Pillon era solo un pesce d'aprile. «Quel testo non arriverà mai in aula, è archiviato. Adesso bisogna scrivere un nuovo testo, che probabilmente prenderà anche qualcosa di buono, ma molto poco, per andare incontro ai temi del diritto di famiglia, ma non come aveva pensato il senatore», aveva detto a Omnibus su La7 Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità e ai giovani. Eppure i lavori procedono: «Martedì 9 aprile, in commissione Giustizia al Senato riprende la discussione sul Ddl Pillon e gli altri progetti di legge (su separazione, divorzio e affido, ndr)», si legge in una nota della Cgil, diramato dall'ex segretaria generale e attuale responsabile per le politiche di genere Susanna Camusso. Per questo il sindacato, D.i.Re-Donne in rete contro la violenza, Casa internazionale delle donne, ARCI, Rebel Network, Non una di meno, UDI-Unione donne in Italia, CISMAI Coordinamento italiano servizi maltrattamento infanzia, Telefono Rosa, Fondazione Pangea, IGLBC-Italian Gay and Lesbian Business Chamber e ArciLesbica-Roma hanno convocato per quella data un presidio in piazza Montecitorio a Roma, dalle ore 12 alle 14.30.