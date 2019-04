Cosa contesta D.i.Re del Codice Rosso

Nonostante l’attesa norma sul Revenge porn che, come ci ha spiegato la mamma di Tiziana Cantone Maria Teresa Cantone è un passo avanti, ma non è abbastanza, D.i.Re, Donne in rete contro la violenza, la rete nazionale dei centri antiviolenza, non festeggia l’approvazione del Codice Rosso (qui le cose da sapere). «Le obiezioni sostanziali espresse nel corso delle audizioni non sono state prese in considerazione da un testo governativo blindato che riflette una percezione della violenza sulle donne come fenomeno emergenziale da affrontare esclusivamente con misure penali e securitarie, nonostante i fatti dimostrino ampiamente che si tratta di una manifestazione strutturale della disparità di potere tra uomini e donne», ha spiegato dichiara la presidente Lella Palladino.

NIENTE FINANZIAMENTI PER I CENTRI ANTIVIOLENZA

Nel testo mancherebbero riferimenti al ruolo chiave che i centri antiviolenza svolgono, nonostante nel corso di oltre 30 anni «hanno dimostrato numeri alla mano – oltre 21.000 donne accolte ogni anno solo nei centri D.i.Re – di essere l’unico presidio per coloro che vogliono uscire da una relazione violenta», si legge nel comunicato. Senza contare che non è previsto nessun finanziamento per questo tipo di stutture. «Tutto questo depotenzia totalmente le misure previste per la formazione del personale giudiziario e di polizia», ha aggiunto Elena Biaggioni, avvocata penalista e coordinatrice del Gruppo avvocate dell'associazione.