COSA CHIEDONO LE DUE PROPOSTE

Le due proposte chiedono in sostanza una proroga della legge Golfo-Mosca che nel 2011 ha stabilito che il 20% dei posti disponibili negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (Cda e collegi sindacali) venisse riservato al genere femminile. Un provvedimento che puntava al numero di tre mandati di Cda dall'entrata in vigore, ma scadenza. Nel 2022 si prevedeva infatti di aver raggiunto l'obiettivo e di non essere più necessario. Oggi le parlamentari di Lega e Forza italia chiedono l'estensione da sei a tre mandati per assicurare che nei consigli di amministrazione delle società quotate non manchino poltrone rosa. «Il percorso vedrà la luce al termine di una discussione approfondita qui in Senato e consegneremo alla Camera un ottimo lavoro», afferma Bonfrisco. Mentre Conzatti giudica «un bel risultato positivo» il dibattito sereno e condiviso che si sta avviando in commissione. «Noi - prosegue puntiamo a un modello di società paritario».«Le donne che salgono ai vertici però», sottolinea Conzatti, «rimandino indietro l'ascensore».