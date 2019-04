DARE UNA SCOSSA ALLA SCENA POLITICA DI CHICAGO

Con la sua vittoria, Lightfoot, che è sposata con una donna di nome Amy Eshleman (nella foto sopra) con cui ha una bambina, diventa così uno dei sindaci apertamente gay d'America, insieme a Pete Buttigieg, primo cittadino di South Bend ora candidato alla Casa Bianca. Ma Lightfoot ha relativizzato questo aspetto, così come l'essere donna afroamericana. Nelle battute finali della campagna elettorale ha più volte ribadito che una sua eventuale vittoria avrebbe messo in evidenza la volontà della popolazione di dare una scossa e rivoluzionare la scena politica di Chicago. «Ritengo che sia più per la volontà degli elettori di spezzare la corruzione politica» ha detto. «Se dovessi vincere questo rifletterebbe il desiderio di spezzare con il passato». E la vittoria Lightfoot l'ha conquistata. Chicago ha avuto una sindaca donna in passato così come anche un primo cittadino di colore ma mai una donna afro-americana. Lightfoot ha ricoperto varie posizioni governative nella città di Chicago, tra cui come presidente del consiglio di polizia di Chicago dal 2015 al 2018. Ha anche lavorato come da Mayer Brown, diciottesimo studio legale più grande al mondo con uffici in 26 città americane e sede a Chicago.