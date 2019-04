Se si hanno sette figli, è molto difficile che tutti e sette condividano le idee dei genitori. È il caso di Maria Gandolfini, figlia del leader del Family Day Massimo: «Mio padre vuole che io bruci all'inferno perché sono separata», ma «io sono qui a testimoniare che l'amore non ha colore, non ha razza e non ha sesso». Al Congresso mondiale delle Famiglie di Verona c'era infatti anche una parte della famiglia di Massimo Gandolfini, storico leader del Family Day e uno degli organizzatori della discussa kermesse, una famiglia però schierata su 'sponde' diametralmente opposte. Tra le migliaia di manifestanti che hanno sfilato contro le proposte dei congressisti, infatti, c'era anche la figlia 36enne Maria, che non ha nascosto il suo fastidio per quello che ha chiamato «un evento maschilista e retrogrado». A maggior ragione perché organizzato dal padre che, ha raccontato la donna, all'età di 18 anni l'ha fatta sposare in chiesa, ma qual matrimonio è poi finito con una separazione. E lei è andata a Verona con il compagno e le figlie. «A una coppia che si ama veramente, anche se di sesso diverso, perché non si deve dare un figlio?», si è chiesta Maria. «Io mi sono sposata in chiesa come voleva mio padre e mi sono separata. Perché dovrei morire tra le fiamme dell'inferno perché mi sono separata? Perché deve valere solo il matrimonio in chiesa? Io sono contro tutto questo. È medievale, è una cosa inconcepibile nel 2019», ha detto spiegando i motivi della sua presenza tra i manifestanti.