Il tema più spinoso era quello della castrazione chimica, che ha diviso Lega e Movimento 5 stelle, ma a far salare il tavolo è stata la questione Revenge porn, che ha scatenato l'assalto delle deputate di Forza Italia ai banchi del governo. In aula il 28 marzo, la maggioranza ha spiegato di voler dedicare alla questione una norma ad hoc, e non un 'semplice' emendamento, ma in serata il vicepremier Luigi Di Maio ha indicato la rotta: «Martedì», ha detto, «si deve votare l'emendamento sul revenge porn, un primo passo per poi passare anche alla legge che abbiamo già depositato in Parlamento. Noi lo votiamo, la Lega non so». Il risultato della protesta alla Camera, 'appoggiata' dalle deputate di Pd e Fratelli d'Italia, è stato comunque la sospensione della seduta e il rinvio a martedì del disegno di legge Codice rosso sulla violenza delle donne che, invece, avrebbe dovuto ottenere il via libera in giornata.

CONTE: «BATTAGLIA DI CIVILTÀ, NORME DA VOTARE SUBITO»

Il giorno dopo la bagarre in aula, anche Giuseppe Conte, Salvini e Bonafede hanno detto la loro sul Revenge porn, affermando di non avere dubbi: «La settimana prossima il Parlamento sarà chiamato a votare le norme sul Revenge porn», ha scritto su Facebook il premier Conte. «Si tratta di condotte indegne che offendono la dignità della persona, il più delle volte donna, e violano le più elementari regole di convivenza civile. Alcune forze di opposizione hanno già presentato un testo, anche le forze di maggioranza e il governo sono pronti: sarebbe importante che queste norme fossero votate subito, da tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione. Una battaglia di civiltà deve trovarci tutti uniti... contro gli incivili», ha concluso.