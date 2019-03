Il nuovo pacchetto di norme per fermare i reati contro le donne promesso dal governo l'8 marzo dà una stretta di vite rilevante e punta su pene più dure, Codice rosso, niente rito abbreviato. Una soluzione, quest'ultima, che non può riguardare solo i femminicidi, altrimenti si esporrebbe tra le altre cose a rilievi di incostituzionalità, e infatti al Senato è già in discussione per tutti gli omicidi, e che cambierebbe profondamente il sistema della giustizia italiana. Per l'avvocata Francesca Garisto, del team legale di D.i.re (Donne in rete contro la violenza), si tratterebbe di una misura importante: «Non tanto e non solo per ottenere una condanna esemplare che soddisfi anche il bisogno di risarcimento morale da parte delle famiglie delle vittime, ma quanto per la necessità di svolgere un processo e fare un dibattimento che consenta di far emergere la voce e la vita della persona offesa, qualcosa che col rito abbreviato non può emergere perché si decide allo stato degli atti».

NON È UN PROBLEMA EMERGENZIALE MA CULTURALE

Resta comunque sullo sfondo un approccio sbagliato: «Se parliamo di delitti contro le donne, io penso che le donne non chiedano tanto condanne esemplari dal punto di vista della pena, quanto dal punto di vista del merito, della motivazione, del riconoscimento della propria sofferenza, del proprio dolore, del proprio dramma», prosegue l'avvocata Garisto. «Nell'interesse delle donne non è tanto la cancellazione del rito abbreviato. È la solita iniziativa di tipo emergenziale e noi sosteniamo che la violenza contro le donne non è emergenziale ma culturale. Risolverla così, come se il problema fosse oggi e non esistesse da sempre è sbagliato». Ciò che serve, dunque, non sono tanto pene più severe, quanto «un percorso culturale educativo generale e in particolare una formazione specifica di tutti gli operatori dal servizio sociale, al medico, al magistrato, oltre agli avvocati che difendono tanto le vittime quanto gli imputati. Questa è una materia che ritiene una formazione particolare che non c'è. Poi serve la diffusione di una cultura generale sugli stereotipi di genere, che emerge nelle motivazioni delle sentenze di sempre».