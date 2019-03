SALVINI ANDRÀ COME MINISTRO, MA NIENTE PATROCINIO

A Verona però, nel weekend tra il 29 e il 31 marzo, andrà anche Matteo Salvini. E Conte ha puntualizzato che «ovviamente ciascun esponente del governo sarà libero» di andare, «esprimendo le proprie convinzioni». Ma il patrocinio della presidenza del Consiglio, che campeggia sul sito dell'evento, il premier si rifiuta di avallarlo. All'esito di un'istruttoria, ha fatto sapere - in un lungo post su Facebook - che dai suoi uffici non è mai partito il via libera. E ha aggiunto che per il futuro ha chiesto al segretario generale di adottare una nuova circolare, «più perspicua di quella attuale». Avverte Fontana della decisione: solo due giorni prima in Aula alla Camera il ministro aveva affermato che nessuno gli aveva chiesto di revocare il patrocinio. Ma l'esponente leghista ha deciso di andare avanti: il ministero della Famiglia, che è senza portafoglio e in quanto tale fa capo a Palazzo Chigi, continuerà a sostenere il congresso con il suo patrocinio. «Il logo» della presidenza però dovrà sparire: «La concessione o il ritiro non sono di mia competenza». Dal palco di Verona è destinata comunque a emergere la frattura tra M5s e Lega sui temi legati alla famiglia e ai diritti delle donne.