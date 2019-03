PIZZAROTTI CHIEDE IL RITIRO IMMEDIATO DEL DDL PILLON

Il presidio di Verona sarà l'occasione per far conoscere le proposte di Italia in Comune sul tema dei diritti civili. In primo luogo, Pizzarotti e Pascucci chiedono «il ritiro immediato del ddl Pillon che è un abominio giuridico sulla pelle delle donne e dei bambini, nel quale la violenza sulle donne, sui bambini, la violenza assistita, vengono occultate e diventano quindi strumento di ricatto nei confronti delle donne. Poi il diritto di abortire che deve essere una libera scelta di tutte le donne, e per questo non ha sento il limite del 30% di medici obiettori presenti nelle strutture sanitarie». Italia in Comune propone inoltre di «estendere il reato di tortura alle violenze perpetrate sulle donne e sui bambini», il riconoscimento giuridico «delle coppie dello stesso sesso e le famiglie da loro formate, con pieno diritto di adozione, l'introduzione del «reato di omofobia». Quanto alla legalizzazione dello sfruttamento della prostituzione, Italia in Comune «è contraria alla luce di esperienze fallimentari come quella tedesca, che hanno determinato un aumento delle vittime di tratta provenienti da Paesi economicamente svantaggiati dell'Europa e non solo».