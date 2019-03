UN «DISTURBO» PER I LAVORI

La deputata ha specificato che si trattava della prima volta che portava in aula la figlia Esther Marie. In assenza di soluzioni alternative, quella era l’unica decisione che poteva prendere. Abildgaard ha anche spiegato di non aver richiesto un permesso in anticipo poiché altri membri del Parlamento, in passato, si erano presentati con i loro bambini in braccio. Ma questa volta la scelta non è stata approvata: la Presidente dell’Assemblea Pia Kjaersgaard, ex leader del partito sovranista e di estrema destra Dansk Folkeparti, non ha gradito la sua presenza, mandando un funzionario a chiedere l’allontanamento della neonata. Il motivo? Piangeva e costituiva un disturbo per i lavori.

I SOCIAL SOSTENGONO LA DEPUTATA

La versione della Abildgaard però smentisce quella della Presidente. La mamma infatti ha negato che le cose siano andate come descritte dalla sua superiore, affermando che la piccola fosse tranquilla e con il ciuccio in bocca. Molti cittadini danesi si sono schierati dalla parte della deputata, sostenendola sui social. Una vicenda che ha sorpreso soprattutto perché la Danimarca è considerato un Paese avanguardistico in materia di diritti delle donne e di bambini (nonostante il recente report di Amnesty International denunci una vera e proprio «cultura dello stupro» nel Paese).