«Con riferimento a notizie relative alla possibile circolazione di immagini molto personali della deputata del Movimento 5 stelle Giulia Sarti, il Garante per la privacy richiama l'attenzione dei mezzi di informazione al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e del codice deontologico dei giornalisti». L'Autorità interviene sul tema delle immagini private di Sarti che sarebbero state registrate nella sua abitazione. Secondo quanto rivelato alle Iene, l'ex collaboratore e fidanzato della sarti, Bogdan Tibusche, avrebbe installato, su richiesta di Sarti, un impianto di videosorveglianza nella sua abitazione. Tali immagini starebbero circolando tra i mezzi d'informazione, secondo quanto ha detto la sera del 12 marzo Lilli Gruber a Otto e mezzo. «Tali regole», ha ricordato il Garante, «impongono al giornalista di astenersi dal diffondere dati riguardanti la sfera intima di una persona per il solo fatto che si tratti di un personaggio noto o che eserciti funzioni pubbliche, richiedendo invece il pieno rispetto della sua vita privata quando le notizie o i dati non hanno rilievo sul suo ruolo e sulla sua vita pubblica». E nel servizio delle Iene, Tibusche non solo ha negato di aver avuto una relazione con la deputata M5s (lei sostiene invece che sia durata quattro anni), ma ha raccontato che la stessa aveva chiesto di collegare la telecamera installata sopra il letto alla tv, insinuando che volesse girare video hard, e affermando di avere in possesso il back up di tutte le immagini registrate nella sua abitazione, in qualsiasi stanza. Così il mondo della politica, dal Pd a Forza italia, si è schierato a fianco della Sarti e di un attacco puramente sessista al limite del revenge porn.