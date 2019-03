Nel clima del discusso World congress of families, il congresso sulla Famiglia tradizionale, contrario all'aborto e all'omosessualtà in programma a fine marzo a Verona, quasi non ci si stupisce neanche più di tanto leggendo che un assessore alla Cultura, tale Manlio Paganella, ha dichiarato alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna che «Si nasce donne fertili o inutili». Paganella, assessore di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, ha pronunciato questa aberrante frase sessista in consiglio comunale. Insegnante 70enne, eletto nel 2017, il politico ha usato l'affermazione come attacco a due consigliere del Partito democratico che avevano abbandonato il consiglio comunale in segno di protesta nei confronti di Paganella che a gennaio aveva partecipato alla presentazione del libro di stampo fascista Compagno mitra, organizzato dall’associazione di estrema destra Progetto Nazionale. Le tre consigliere Pd avevano abbandonato la seduta, parlando di «vergogna, mistificazione e sessismo». La frase sulla necessaria fertilità delle donne per poterle definire «utili» sta facendo molto discutere da quanto il video dell'intervento di Paganella ha iniziato a essere condiviso sul web.