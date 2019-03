IL MINISTRO SPADAFORA: «DIRITTI DELLE DONNE NON IN DISCUSSIONE»

«C'è una nota ufficiale in data odierna per far presente che non esistono i presupposti e chiedere il ritiro», ha assicurato il ministro ed'esponente M5s, affermando che «l'Italia non metterà in discussione il lavoro di anni sul tema dei diritti delle donne, un lavoro fatto di battaglie, di sfide di tante figure femminili. Vorrei tranquillizzare: non c'è questo rischio. Anzi, il governo consoliderà i diritti conquistati» Su alcuni temi, ha affermato, «le forze che hanno firmato il contratto di governo hanno oggettivamente sensibilità diverse. Ma vorrei venir fuori dall'eterna contraddizione tra noi e la Lega per fare un discorso più ampio: alcune posizioni sono fuori dal tempo a prescindere dalla volontà delle forze politiche. Andiamo verso un futuro in cui ci saranno inesorabilmente più pace, più diritti per le donne e per quelle che sono ancora considerate minoranze, come la comunità Lgbt». Sul sito del Congresso delle Famiglie, il logo del governo è stato rimosso e sostituito da quello del Comune di Verona.