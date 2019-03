SALVINI: «NON BASTANO LE MIMOSE, SERVONO LEGGI»

«I ministri non possono limitarsi alle mimose, credo sia più utile presentare due leggi che diventeranno presto realtà, entro la primavera, e risparmieranno sofferenze a migliaia di donne che sono in balia di delinquenti e norme inefficaci». Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato con la ministra Giulia Bongiorno ed il sottosegretario Nicola Molteni. I due provvedimenti introducono il 'codice rosso' per far ascoltare le donne dal magistrato entro 72 ore dalla denuncia e l'abolizione del rito abbreviato con sconti di pena per i reati contro le donne.

TRENTA: «IL REATO DI VIOLENZA DI GENERE ENTRERÀ NELL'ORDINAMENTO MILITARE»

«In Parlamento mi batterò affinchè venga approvato il progetto di legge presentato il 28 novembre scorso per introdurre i reati sulla violenza di genere nell'ordinamento militare». Lo ha scritto in un post su Facebok il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. «Dall'inizio del mio mandato ho promesso di implementare il controllo e fare in modo che chi commette tali reati, indossando un uniforme, sia assicurato alla giustizia. Un altro mio obiettivo è tutelare le donne in gravidanza. Lo stato di gravidanza non deve costituire un impedimento duraturo all'ingresso della donna nelle Forze Armate. Vogliate allora ricevere il mio più caloroso augurio care donne militari, casalinghe, mamme, mogli, medici, magistrati: insieme non smettiamo mai di lottare e di credere in noi stesse».