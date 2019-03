NESSUN ACCENNO ALLA VIOLENZA

«Chi promuove iniziative favorevoli alla vergognosa e ignominosa pratica dell'utero in affitto», «chi sostiene proposte di legge che tendono a imporre la neo-lingua che sostituisce i termini mamma e papà con Genitore 1 e Genitore 2», «chi ritiene che la donna abbia bisogno di quote rosa, chi sostiene una cultura politica che rivendica una sempre più marcata e assoluta autodeterminazione della donna», «chi contrasta culturalmente il ruolo naturale della donna volto alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia», «chi strumentalizza la donna, come anche i migranti e i gay per finalità meramente ideologiche». Da un quadro come questo emerge una visione più retrograda e sessista che mai: si sottolinea che qualsiasi donna nella vita ha come missione mettere su casa e occuparsi della famiglia. Oltre alla criminalizzazione della maternità surrogata, nessuno accenno all'aborto, al gender gap nella carriera, alle molestie sessuali, alla violenza, al femminicidio. In fondo, non sono temi urgenti per rendere una donna indipendente e libera. Per la Lega Crotone il problema è rappresentato addirittura da gay e migranti!

LA SINISTRA INDIGNATA

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, ha criticato con sarcasmo il volantino veicolato dalla Lega: «Care amiche, volete tornare nel chiuso delle vostre case? Volete rinunciare alle vostre ambizioni, al vostro lavoro, alla vostra libertà? Ora sapete chi potete scegliere: la Lega di Salvini». Per Frantonianni «questi leghisti sono pessimi. Non dicono mai, mai, mai una parola sulle violenze che subiscono le donne e fanno un manifesto per dire che la dignità della donna viene offesa dall'autodeterminazione. Cioè dalla possibilità di ciascuna donna di decidere per se stessa. Chiaro?». Anche Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, ha commentato il manifesto salviniano: «Mi auguro sia uno scherzo di cattivo gusto, ma se così non è, come temo, il vicepremier Salvini dica chiaramente se è questa l'idea di donna che Lega e governo vogliono far passare nel Paese». Anche Cécile Kyenge e Alessandra Moretti del Pd hanno twittato con sdegno il volantino incriminato.