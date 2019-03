Perché Di Maio ha sbagliato a farsi un selfie con un antiabortista

No Di Maio, un antiabortista non rappresenta un'Europa con più diritti

Se il loro sogno è un'Europa con più diritti, Pawel Kukiz, ex cantante e politico polacco, non può esserne un esempio. In un Paese dove l'interruzione di gravidanza è ancora illegale, salvo tre casi estremi.

Il loro sogno, ha scritto sui social, è un'Europa con più diritti sociali. Ma Pawel Kukiz, ex cantante e politico polacco dalle idee retrogade, non può esserne un esempio. In un Paese dove l'interruzione di gravidanza è ancora illegale, salvo tre casi estremi.