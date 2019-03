Valeria Mancinelli: «Fare il sindaco è più difficile per una donna»

«Fare il sindaco è più difficile per una donna»

La prima cittadina di Ancona, vincitrice del World Mayor Prize, e la rappresentanza femminile in politica: «Meno quote rosa, più equità in famiglia».

A tu per tu con Valeria Mancinelli, vincitrice del World Mayor Prize 2018, premio riservato al miglior primo cittadino di tutto il mondo. Lei, dai suoi uffici di Ancona, ci ha raccontato, tra le altre cose, il problema della rappresenza femminile in politica: «Meno quote rosa, più equità in famiglia».