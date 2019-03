C'è chi non impara mai dai propri errori. Uno di questi è Matteo Salvini. A novembre 2018 aveva postato sul proprio profilo Facebook la foto di tre ragazze minorenni che protestavano contro di lui. Risultato: erano state ricoperte di migliaia di insulti e minacce, sottoposte a una gogna mediatica di cui si era molto discusso. Nonostante la bufera che si era scatenata, tre mesi dopo, il 4 marzo, il vicepremier ha pubblicato un'altra foto, quella di una donna con un cartello in mano alla marcia People - Prima le persone per i diritti umani che sabato due marzo ha conquistato Milano con una folla di 250 mila persone. «Meglio buonista e puttana che fascista e salviniana», recitava. E la storia si ripete: la manifestante in questione è stata presa di mira da migliaia di leghisti sulla pagina Facebook di Salvini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO CHE ESPONE ALLA GOGNA UNA RAGAZZA

Risultato: offese sessiste, insulti e minacce. «Demente», «vecchia zecca rossa», «trovate un uomo a questa poveraccia», «si sta preparando per quando verranno riaperte le case chiuse», sono solo una manciata dei commenti che Giulia - questo il nome della ragazza - ha ricevuto sul profilo del ministro dell'Interno. Ministro dell'Interno, per l'appunto, che per definizione dovrebbe tutelare i cittadini e garantire loro la sicurezza, come hanno ricordato in tanti: «Ma è normale che una carica dello Stato inciti (seppure con sapiente nonchalance) odio e insulti? Ho dovuto visitare la pagina perché non credevo fosse vero. Volevo ancora sperare che fosse rimasto un briciolo di rigore e dignità istituzionale». Oppure: «Che bello vedere il Ministro dell'interno che lancia agli sciacalli del web una ragazza che non la pensa come lui».