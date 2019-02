BONINO: «INTRUSIONE INACCETTABILE, DOBBIAMO TIRARE FUORI GLI SLOGAN DEGLI ANNI '70»

Emma Bonino ha esordito chiedendo se ci fosse qualche ragazza giovane in sala. A una risposta affermativa, la senatrice ha risposto: «Me ne rallegro perché questa è una legge per voi. Io e Valeria abbiamo già dato dal punto di visto anagrafico. Chi di noi voleva divorziare ha già divorziato. Chi non si è mai sposato anche». Poi Bonino ha detto chiaramente la sua sul disegno di legge firmato dal senatore leghista: «Leggendo il coso Pillon veramente mi ritrovo agli Anni '70. Bisogna tirare fuori tutti gli slogan degli Anni '70. È un'intrusione inaccettabile nella vita privata dei cittadini e delle cittadine». Intrusione che la leader dei Radicali spiega criticando aspramente la figura del mediatore familiare: «Volete divorziare? Vi dovete prendere un simpatico mediatore (che dovete pagarvi) e per sei mesi cercare di dialogare. Voi non siete sufficientemente responsabili, cosi vi obbligano a un supporto psicologico». Per la senatrice «questo ddl non è emendabile, va respinto punto e basta».