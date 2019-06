LIBERE DI ESSERE SENSUALI

Pensate dalla Quant come qualcosa di pratico da indossare, le minigonne erano davvero considerate liberatorie dalle ragazze degli Anni '60. Addio agli orli pesanti e a tutti quegli indumenti soffocanti che andavano messi solo per modestia e per non scandalizzare gli occhi altrui, e, soprattutto, benvenuta femminilità e sensualità. L'effetto all'epoca forse è stato simile a quello che oggi ha sulla nostra società il movimento #freethenipple: la mini skirt era una dichiarazione contro le idee restrittive sulla nostra sessualità dettate dal solito patriarcato e un simbolo di ribellione culturale.

UN CAPO CONTROVERSO

Negli anni, però, molte hanno iniziato a vedere la minigonna con occhi diversi. Per qualcuna era solo un modo per assecondare lo sguardo maschile, un qualcosa che ipersessualizzava le donne. Per altre spostava l'attenzione: la battaglia non doveva concentrarsi sulla moda, ma sulla politica e sulla parità di genere.

LO SCONTRO È ANCORA IN CORSO

Uno scontro, quello tra chi considera il capo uno strumento di oggettivazione della donna e chi lo considera un'arma di emancipazione, che è ancora in corso dopo più di 40 anni. D'altronde c'è ancora qualcuno che dice che se indossiamo una gonna corta siamo in cerca di sesso e quindi anche se diciamo «No» non si tratta di stupro. Insomma c'è ancora tanta strada da fare e il 6 giugno è una buona occasione per indossare la mini usando la testa. Perché, ricordiamocelo sempre, qualsiasi indumento è un oggetto inanimato. A far la differenza è chi lo indossa. E finché portiamo la mini ricordandoci di dire: «Io voglio», prima di: «Voglio che mi desiderino», femminismo e femminilità possono andare benissimo d'accordo. E, come suggerisce Laurie Gaughran curatrice della pubblicazione Gender reflection : reconciling feminism and equality , se quando ci mettiamo qualcosa di corto siamo vittime di sguardi sessisti evitiamo di far finta di niente: sfidiamo il sessista con uno sguardo. In questo modo evitiamo di essere meri oggetti passivi del desiderio maschile, stabiliamo la nostra individualità e promuoviamo l'uguaglianza di genere.