Anche la moda può diventare uno strumento politico. In passato ce lo ha dimostrato Prada, questa volta ce lo insegna Gucci. Il direttore creativo Alessandro Michele ha infatti portato in scena nei Musei Capitolini a Roma una nuova sfilata femminista presentando la collezione Gucci Cruise 2020. La sfilata, tra busti di filosofi e statue di imperatori in quello che viene considerato il primo museo al mondo è principalmente un «omaggio a Roma, al suo essere antica ed eterna e alla romanità» come ha ammesso lo stesso Alessandro Michele, direttore creativo della maison fiorentina che appartiene al Gruppo Kering, alla fine della sfilata. «Volevo tornare nei luoghi dell'infanzia portandoci la mia moda. Ma ho portato in scena un 'baccanale sotto la metro di Londra' come inno alla libertà, a quella d'esprimersi e a quella da ritrovare, perché oggi l'abbiamo persa: ci sono rimasti pochi luoghi di libertà mi sembra. La moda non è solo vestiti per me è un atto di libertà. Chi fa il mio lavoro ha delle antenne e bisogna poter dire delle cose, lanciare messaggi».