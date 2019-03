DA GIORGIA AD ARISA, TANTE LE TESTIMONIAL

Molti personaggi famosi, tra cui Laura Pausini, Giorgia e Alessia Marcuzzi, hanno già appoggiato questa causa, indossando la maglietta in segno di solidarietà. E altri, come Arisa e Anna Tatangelo hanno condiviso sui loro profili social messaggi di incoraggiamento per i fan, invitandoli a schierarsi a fianco delle vittime di violenza. Donare è semplice, basta collegarsi al sito www.wishraiser.com/gridalo. La piattaforma promotrice, la prima in materia di contest benefici in Europa, permette a influencer e volti noti di realizzare iniziative in favore di enti no profit e offre ai sostenitori la possibilità di incontrare i loro idoli partecipando ad una estrazione. La t-shirt viene spedita direttamente a casa a tutti coloro che decidono di unirsi alla campagna e i fondi raccolti sono destinati all'associazione White Mathilda, per finanziare i progetti e le attività in tutela dei diritti femminili.

L'ASSOCIAZIONE NATA DALL'ESPERIENZA CON LE DONNE MALTRATTATE

L’associazione White Mathilda è nata dalla volontà e dall’esperienza di un gruppo di volontarie che per anni hanno lavorato nel sociale a contatto con donne maltrattate e vittime di stalking. Sono stati aperti una serie di sportelliantiviolenza sull’area territoriale delle province di Monza e Brianza e di Milano, presso i quali le persone possono incontrare professionisti qualificati come legali o psicologi. Un altro strumento adottato per sensibilizzare i cittadini su questo grave problema è quello della prevenzione, esercitata attraverso vari progetti rivolti alle scuole, serate aperte al pubblico e incontri culturali per approfondire le dinamiche del fenomeno degli abusi e capire come tutelare le persone in difficoltà.