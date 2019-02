La Fashion Week di Parigi, ultima tappa delle passerelle per l’Autunno-Inverno 2019/2020 è stata inaugurata il 25 febbraio. E tra le collezioni presentate, quella di Dior ha destato particolare attenzione per il tono femminista che ha contagiato i suoi capi. Maria Grazia Chiuri, la direttrice artistica del brand, non è nuova a iniziative di questo genere. Nel 2016, al suo debutto come prima donna alla guida della maison francese, aveva proprosto delle t-shirt bianche con la scritta «We should all be feminists», un messaggio inequivocabile portato avanti anche nelle collezioni successive. Questa volta, sulle magliette sono comparse la frasi «Sisterhood Is Global», «Sisterhood is Powerful» e «Sisterhood Is Forever» un chiaro rimando agli omonimi titoli dei libri della scrittrice e attivista femminista Robin Morgan. Questi tre volumi sono diventati le bandiere del movimento delle donne americane, di cui lei stessa è entrata a fare parte negli Anni '60.