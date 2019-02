IL PROBLEMA DELLO STEREOTIPO UNICO

L’abbandono dell’eccessiva magrezza a favore di un modello di bellezza asciutto ma sano è stato dunque un tanto atteso passo avanti? Paradossalmente in un certo senso no perché il problema sta proprio nel concetto stesso di modello e nell’idea che debba esisterne solo uno. Certo, che questo lasci parametri impossibili da soddisfare e pericolosi per la salute, per abbracciarne altri leggermente più alla portata di tutte (con le dovute proporzioni, Naomi resta sempre inarrivabile) è già qualcosa ma non basta. Il messaggio che le passerelle prima di altri luoghi dovrebbero mandare, infatti, è che non esista un’unica idea di femminilità, ma diverse, e che ognuna possa trovare in se stessa qualcosa di cui andare fiera, da sfoggiare con orgoglio e, perché no, che la faccia sentire sensuale quando vuole.

NELL’ERA DELL’INCLUSIONE QUALCOSA SI MUOVE

Negli ultimi anni è giusto riconoscere come alcune cose stiano cambiando visto che sono sempre di più i brand che propongono linee curvy o decidono di far sfilare indossatrici non allineate al concetto di bellezza universale, siano esse meno esili, di origine non caucasica (altra vicenda spinosa visto che i dati parlano chiaro e dicono che solo circa il 30% delle indossatrici esca da questo parametro), non giovanissime, con la vitiligine o una qualunque forma di disabilità. È solo una goccia nel mare però, perché se da una parte non si può che applaudire a tali iniziative è impossibile non notarne le criticità. La prima sta nel loro essere nicchia visto che, come avviene in questi casi, una cosa fa notizia solo quando è percepita come fuori dal recinto dell’ordinario; la seconda è la scarsa penetrazione nell’immaginario e nell’ammirazione collettiva. Perché si possono fare tutte le campagne social che si vogliono e portare avanti ogni forma di iniziativa #bodypositive ma finché saranno le donne stesse a giudicare le altre in base a qualche chilo in più (vedi le ragazze scelte da Calvin Klein per una campagna pubblicitaria su Zalando e massacrate dagli utenti perché grasse) o in meno (chiedere a Celine Dino recentemente insultata per la sola colpa di risultare troppo magra in una foto su Instagram) nulla cambierà. E gli stilisti continueranno indisturbati, chi più chi meno, a portare in passerella come guest star solo Bella Hadid, Kaia Gerber, Lili Rose Deep e Cara Delevigne. Belle, ma noiosamente magre, tragicamente sovrapponibili e nemmeno utili per valutare come potrebbe stare a noi ragazze normali un vestito nella vita vera.