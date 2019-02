Karl Lagerfeld e un'idea contraddittoria di femminismo

QUANDO DISSE: «SE NON VUOI CHE TI TIRINO GIÙ LE MUTANDE VAI IN CONVENTO»

Qualche mese dopo lo scandalo Weinstein, lo stilista aveva partecipato al dibattito con esternazioni decisamente crude: «Se non vuoi che qualcuno ti tiri giù le mutandine, non fare la modella», aveva dichiarato in un'intervista rilasciata alla rivista Numéro. Si era detto «sconvolto da tutte queste attricette che ci hanno messo 20 anni a ricordare. Per non parlare del fatto che non ci sono testimoni». Non solo: alle ragazze che protetavano contro un sistema in cui le molestie sessuali erano una regola aveva consigliato di andare «in convento, ci sarà sempre posto per voi».