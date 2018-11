Perché non reagire a una violenza sessuale non è una colpa

Quando il silenzio non equivale al consenso

Davanti al pericolo, talvolta, non opporsi è il solo modo per difendersi. Ma nel caso di molestie, spesso, le vittime si sentono ingiustamente colpevoli per non averlo fatto.

La scienza ha dimostrato che l'assenza di reazione davanti al pericolo è solo un modo per proteggersi. Nel caso di violenza sessuale, però, accade molto più spesso che la vittima si autocolpevolizzi per non essersi opposta al suo aggressore e per non aver evitato le dolorose conseguenze dell'abuso.