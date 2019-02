Tutto quello che dovete sapere sull'allattamento

Il seno è nutrimento, non mortificazione

In occasione della Settimana mondiale, vi spieghiamo se fa bene, quanto costa e perché non deve essere un tabù. In alcuni Paesi è legge, in Italia siamo indietro. E le star che lo postano sono molte.

In occasione della Settimana mondiale, vi spieghiamo se l'allattamento fa bene, quanto costa e perché non deve essere un tabù. In alcuni Paesi è legge, in Italia siamo indietro. E le star che lo postano sono molte.