DALLA POST PARTUM ALLA DEPRESSIONE PERINATALE

Lo stato depressivo-ansioso non fa sconti. Insonnia, disturbi dell'alimentazione, perdita di interesse si manifestano anche durante la gravidanza, in quel periodo che tutte le amiche descrivono come «il più bello della vita». Gli esperti tendono, quindi, a parlare sempre più spesso di depressione perinatale, un disturbo che si presenta già nei primi mesi di gestazione e può accompagnare fino al compimento del primo anno di età. «In Lombardia su 80 mila parti all'anno, sono circa 9 mila i casi di donne affette da sindrome depressiva perinatale», spiega lo psichiatra Marco Toscano, referente del progetto curato dall’Asst di Rho che si occupa di trattare i disturbi psichici connessi alla maternità. «Si tratta di un fenomeno che colpisce generalmente tra i 30 e i 40 anni, ma che può presentarsi in altre fasce di età, perché la nascita di un figlio costringe a confrontarsi con una situazione completamente nuova. Questo può far paura». E così si osservano le altre neomamme con lo stesso sguardo pieno di tristezza con cui da piccole si guardavano gli altri bambini divertirsi sulle giostre. Diventano pane per i nostri sensi di colpa.

PIÙ COLPITE COLORO CHE SOFFRIVANO GIÀ DI DISTURBI DELL'UMORE

A essere maggiormente colpite sono le donne che già in passato hanno sofferto di disturbi dell'umore. «Chi presenta un quadro clinico con manifestazioni ansiose-depressive importanti può decidere se proseguire con le cure farmacologiche intraprese in precedenza. La maggior parte delle terapie non costituisce un rischio per lo sviluppo del feto, a differenza dello stato depressivo, che può avere invece importanti ripercussioni», precisa Toscano. A influire sull'incidenza del disturbo perinatale anche il contesto con cui la donna si confronta quotidianamente. «L'eventuale violenza, le condizioni economiche precarie e l'assenza di una forte rete familiare e amicale possono portare all’insorgenza della depressione perinatale, oltre che a fattori di natura biologica legati allo stato ormonale e ai neurotrasmettitori, rappresentano dei fattori di rischio». Ma, fortunatamente, sembrano essere sempre più le donne che chiedono aiuto. «Ѐ il segno di un trend generazionale che punta sulla prevenzione e non aspetta più che la malattia si manifesti nei suoi aspetti peggiori». E che combatte pregiudizi e stereotipi.