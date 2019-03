Per la prima volta è stato nominato nella long list del Women’s prize for fiction il libro di un'autrice transgender non binaria, Akwaeke Emezi. Il libro si intitola Freshwater e in Italia è pubblicato dal Saggiatore con il titolo Acquadolce. Scriviamo autrice non esistendo uno standard in Italia per definire le persone che non si riconoscono in un genere preciso, maschile o femminile, ma nei Paesi anglosassoni già da tempo si sono posti il problema, tanto che anziché him o her, nel pezzo del Guardian che ha dato la notizia, viene utilizzato their, come sottolineato da un tweet della casa editrice Einaudi che pone il problema di come fare in italiano a ha così aperto un piccolo dibattito.