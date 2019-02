LE MUSICISTE CHE SFIDANO LA RUSSIA

Sono circa dieci le artiste che fanno parte del collettivo e, salvo per alcune, la prassi è quella dell’anonimato. Le giovani appaiono infatti rigorosamente con il viso coperto, sia nelle interviste che nelle esibizioni. Le uniche esponenti uscite allo scoperto sono Masha (Marija Alëchina) e Nadya (Nadežda Tolokonnikova) a seguito dell’arresto che è costato loro quadi due anni di reclusione. Un episodio che ha riscontrato opinioni contrastanti, tra chi vedeva la sentenza come un’ingiustizia e chi appoggiava la decisione. In ogni caso, vivendo da detenute, hanno potuto scoprire uno spaccato di realtà crudo e talvolta brutale che ha mosso l’esigenza di mettere in luce le condizioni dei penitenziari femminili. «È essenziale per noi far sapere come sono trattate le donne all’interno del sistema carcerario russo, che si basa su campi di lavoro», ha spiegato Masha, in una intervista telefonica a IoDonna. «Ho visto cento donne vivere insieme nella stessa stanza, lavorare per 12 o 14 ore al giorno, senza pause. I diritti umani là dentro non sono nemmeno considerati, non esistono».

LA PREGHIERA PUNK ANTI-PUTIN

Dopo aver inscenato una preghiera punk anti-Putin nella cattedrale ortodossa di Cristo Salvatore, è scattata l’accusa di teppismo per motivi di odio religioso. Amnesty International attaccò duramente la condanna, sollecitando una riflessione sulla difficile, se non repressa, libertà di espressione in Russia. E il dito è costantemente puntato contro il presidente, colpevole, a detta delle attiviste, di soffocare ogni forma di dissenso. Una critica che si sviscera trasversalmente anche verso la Chiesa, e che Masha, al quotidiano Guardian ha definito come «un gruppo di funzionari ladri, assolutamente ipocriti, che non hanno nulla a che vedere con la morale cristiana». Sono ben chiare insomma le posizioni delle Pussy Riot, che dopo un’amnistia concessa dal governo per alcune detenute (per cui Masha uscì due mesi prima), hanno giudicato l’azione come «strategica» in vista delle Olimpiadi invernali di Sochi, che il gruppo ha tentato di sabotare.