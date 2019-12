Condannata a un anno di reclusione per un episodio avvenuto durante una protesta contro la Torino-Lione del 2012, in cui un gruppo di manifestanti aveva aperto le sbarre di un casello autostradale della Torino-Bardonecchia, la 73enne Nicoletta Dosio (che aveva sempre dichiarato di non voler chiedere misure alternative come i domiciliari) è stata arrestata e trasferita in carcere la sera del 30 dicembre. Gli attivisti No Tav si sono subito attivati, mobilitandosi per esprimere solidarietà a Dosio: allo scoccare della mezzanotte, è in programma un brindisi di Capodanno all’esterno del carcere delle Vallette, mentre per il primo gennaio è stata organizzata una fiaccolata in piazza Cavour a Bussoleno.

NO TAV E PACIFISMO

Il suo nome potrà dire poco ai più, ma Nicoletta Dosio è una delle attiviste più conosciute all’interno del movimento No Tav, di cui è stata tra i fondatori nel 1989, quando alcuni cittadini si unirono nelle proteste, accomunati dalla critica alla realizzazione di infrastrutture per l'alta capacità e l'alta velocità ferroviaria. Figlia di operai, dal 1973 al 2006 (cioè fino alla pensione) è stata una insegnante di greco e latino, ma questo non le ha impedito di prendere parte alle manifestazioni di protesta, nel suo Piemonte e in tutta Italia. Vera e propria pasionaria della No Tav, Nicoletta Dosio è stata sempre attiva come pacifista: nel corso degli anni ha infatti partecipato a varie manifestazioni contro le basi di Comiso e Sigonella, nonché a quelle organizzate nel corso degli anni contro le guerre in Jugoslavia, Iraq e Afghanistan.