Quattro milioni di euro in più per ogni anno dal 2020 al 2022 per il piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere. 12 milioni in tutto, dunque: è quanto stanziato dall’emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato. «Un segnale molto importante, che si somma ad altre misure come l'estensione del risarcimento anche allo sfregio del volto e alla maggiore protezione degli orfani di femminicidio», dichiara la presidente della commissione Femminicidio Valeria Valente, prima firmataria dell’emendamento.

Questi 12 milioni sono una buona notizia, che tuttavia non scatena grande entusiasmo nella rete D.i.Re (Donne in rete contro la violenza): «Ci auguriamo che siano destinati ai centri che rispondono alla definizione prevista dalla Convenzione di Istanbul, perché non basta aumentare i finanziamenti se non si verifica come e quando sono erogati, con che modalità le regioni li distribuiscono e che indicazioni arrivano dal Dipartimento Pari opportunità alle regioni», spiega la presidente Antonella Veltri, ricordando poi che «il Rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite sull’Italia ha messo in evidenza le carenze e l’inadeguatezza dei luoghi di accoglienza delle donne in fuga dalla violenza». In effetti è davvero difficile non scuotere la testa pensando alla situazione in cui versano i centri antiviolenza, che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) aiutare le donne vittime di abusi. Per avere una fotografia più accurata, ecco da Nord a Sud le dichiarazioni di alcune esponenti della rete D.i.Re.

ALTO ADIGE

«Finora in Alto Adige il sostegno finanziario, fondamentale per dare continuità ai progetti e quindi il giusto sostegno alle donne e ai/alle loro figli/e, è stato garantito grazie alla legge provinciale 10/89, ma certo le criticità in cui versano altri territori fanno riflettere rispetto alla mancanza di attenzione politica verso le donne e al non riconoscimento della violenza», chiarisce Sigrid Pisanu, consigliera D.i.Re per la Provincia autonoma di Bolzano.

VENETO

Questa la denuncia di Mariangela Zanni, consigliera D.i.Re del Veneto: «I fondi arrivano dopo molti mesi dall'inizio delle attività e non sono uniformi i criteri con cui le regioni distribuiscono i finanziamenti».

LOMBARDIA

«La Regione distribuisce i fondi come fossero propri e persevera nel ricatto economico ai centri antiviolenza che non forniscono i codici fiscali delle donne. Questa modalità penalizza questi centri che non vengono finanziati», fa notare Cristina Carelli, consigliera D.i.Re della Lombardia.

TOSCANA

«Nella legge di bilancio della Regione Toscana, che dovrebbe essere approvata la prossima settimana, è stato incluso uno stanziamento aggiuntivo per ‘Interventi contro la violenza di genere’ di 205 mila euro l’anno per il triennio 2020-2022. Un impegno già assunto negli anni precedenti e che apprezziamo», afferma Giovanna Zitiello, consigliera D.i.Re della Toscana. Che poi aggiunge un ‘ma’: «Sono risorse destinate genericamente a ‘prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime’ dunque saranno molto esigui i fondi riservati specificamente ai centri antiviolenza».

UMBRIA

«Bene l'aumento dei fondi, sebbene ancora al di sotto della necessità, ma bisogna lavorare sui tempi, non possiamo ogni anno non sapere quanti fondi saranno stanziati e nemmeno permetterci di aspettare fino a fine anno per contare sulla liquidità. Occorre una programmazione pluriennale e di qualità», commenta Elisa PIazzoli, consigliera dell’Umbria.

CAMPANIA

Davvero critica la situazione in Campania, illustrata dalla consigliera regionale Daniela Fevola: «l riparto dei fondi nazionali del 2019 rappresenta un quinto delle risorse necessarie per rispettare gli standard minimi di accreditamento regionale. Ad oggi, alcuni Ambiti territoriali della Regione non hanno ancora liquidato gli esigui fondi del 2018. A mancare è anche un controllo effettivo da parte della Regione su chi davvero porta avanti il lavoro di contrasto alla violenza considerando che, spesso, i pochissimi fondi sono stati dirottati su centri nati ad hoc e che disattendono gli stessi principi della Convenzione di Istanbul».

BASILICATA

«La Regione ha finanziato finora alcuni sportelli gestiti direttamente dai Comuni e una casa rifugio ben lontana dai criteri della Convenzione di Istanbul. I soldi ci arrivano con sempre maggior ritardo e con il doppio passaggio Regione-Comune che ci penalizza non poco. Inoltre la retta di 40 euro al giorno sia per donna che per minore accolto non ci consente una vera programmazione», spiega la consigliera D.i.Re Cinzia Marroccoli, presidente del centro Telefono Donna di Potenza.

CALABRIA

La presidente di D.i.Re Antonella Veltri, attivista nel centro antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza, spiega la situazione calabrese con poche, chiarissime, parole: «È solo il massiccio ricorso al volontariato a consentire ai centri di continuare a funzionare».

SARDEGNA

«Non c’è alcun controllo sui centri finanziati. In alcuni lavorano uomini, in altri operano direttamente dipendenti comunali. Alcuni vedono donne e maltrattanti, cosa contraria alla Convenzione di Istanbul», fa notare Luisanna Porcu, consigliera D.i.Re in Sardegna.

SICILIA

«Stiamo parlando comunque di risorse infinitamente più ridotte del miliardo di euro che la Spagna, per esempio, destina alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne», spiega Anna Agosta, consigliera D.i.Re della Sicilia: «Sono cinque le operatrici di Thamaia che quest’anno sono state costrette a cercarsi un altro lavoro. Investiamo per formarle e poi perdiamo le risorse umane a causa dei ritardi e dell’esiguità dei finanziamenti, una cosa frustrante».