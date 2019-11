Quella per l’abbattimento della tampon tax è una battaglia dura, ma che le donne italiane hanno l’obbligo di combattere e vincere. È infatti inammissibile, in un Paese civile come il nostro, che i period products siano considerati prodotti di lusso o, almeno tassati come tali. Il problema non è solo concettuale, ma anche e soprattutto economico: si stima infatti che una donna fertile, nel corso della propria vita, affronti circa 500 cicli mestruali, spendendo annualmente 125 euro. Una cifra ‘gonfiata’ dall’Iva al 22%. L’Italia, da questo punto di vista, è pessima: basti pensare che, in Europa, appena cinque Paesi sono messi peggio del nostro, mentre ne esiste uno in cui assorbenti e tamponi non conoscono tassazione.

I PAESI PROMOSSI IN EUROPA

In Europa, il Paese in assoluto che merita più applausi è l’Irlanda, in cui le donne possono godere di una tassazione pari a zero per questi prodotti. Nel vicino Regno Unito e a Cipro si paga appena il 5% di Iva, e Francia la situazione è davvero simile, con un’imposta al 5,5%. Ampiamente promossi anche Belgio e Paesi Bassi (6%), nonché la Germania, dove dal 1° gennaio 2020 le donne pagheranno solo il 7% di Iva su questi prodotti. Bene anche Svizzera (7,7%, ma con ottime possibilità di passare presto al 2,5%), Polonia (8%) ed Estonia (9%). In Slovacchia, Austria e Spagna l’Iva è al 10%, ma a Madrid stanno lavorando per portarla al 4%.

CHI FA PEGGIO DELL'ITALIA

Tra i Paesi non esattamente virtuosi, ma comunque capaci di fare meglio dell’Italia, ci sono Grecia con il 13%, Lussemburgo con il 17%, nonché Romania (19%), Bulgaria (20%) e Lituania, Lettonia e Repubblica Ceca (21%). Chi riesce, invece, a fare peggio di noi? Finlandia (24%), Croazia, Danimarca e Svezia (25%), ma soprattutto l’Ungheria, dove la tassazione degli assorbenti raggiunge addirittura il 27%.

COSA SUCCEDE NEL RESTO DEL MONDO

In giro per il mondo è possibile imbattersi in altri esempi positivi e, in certi casi, insospettabili: non esiste infatti tassazione in Nicaragua, Giamaica, Nigeria, Kenya, Tanzania, Libano e India. Tutti Paesi più ‘arretrati’ rispetto all’Italia, ma non su certi temi. Promosse a pieni voti (e zero tasse) anche Australia e Canada, mentre negli Stati Uniti la situazione non è omogenea, dato che ognuno dei 50 Stati federali gode di ampia autonomia: solo in alcuni di essi non esiste tampon tax.